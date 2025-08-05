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Головна Новини дня Ефектні кадри знищення нафтобази в Адлері — вдала робота ЗСУ

Ефектні кадри знищення нафтобази в Адлері — вдала робота ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 03:54
Потужна атака на нафтобазу в російському Адлері — ефектні кадри від ЗСУ
Вибух після атаки ЗСУ на нафтобазі в Адлері. Фото: Кадр з відео

Українські "дроноводи", а саме бійці 14-й окремого полку БпАК Сил безпілотних систем продовжують нищити паливну інфраструктуру російських окупантів прямо в тилу у загарбників. Цього разу потужний удар вдалось нанести по російському Адлеру, що на тимчасово окупованій Кубані. 

Про успішну операцію українські захисники відрапортували у Telegram, показавши підсумок удару. 

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Бійці звітують, що позавчора вночі оператори полку атакували нафтобазу "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в місті Адлер, Краснодарського краю. Місцеві жителі повідомляють про щонайменше 20 вибухів та активну роботу ППО.

В результаті ураження на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа, наслідки якої досі ліквідовують. Також в ході атаки було паралізовано роботу місцевого аеропорту Сочі.

Бійці зазначають, що оператори Сил безпілотних систем завжди на висоті не тільки в знищенні живої сили та техніки РФ, а також у глибинних ураженнях ворожих військових обʼєктах.

Нагадаємо, що 3 серпня у Сочі пролунали потужні вибухи — безпілотники атакували нафтобазу. Під час атаки на нафтобазу в аеропорту Сочі було затримано 52 рейси та призупинено роботу.

А в ніч проти 4 серпня у Волгоградській області РФ прогриміли вибухи. На одному із залізничних об'єктів виникла пожежа.

ЗСУ дрони війна в Україні втрати окупантів Сили безпілотних систем ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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