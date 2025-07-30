Свириденко заявила, что надеется на эффективность моратория на проверки и проведет аудит бюрократических процедур

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: УНИАН

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко выразила надежду, что введенный мораторий на проверки бизнеса правоохранительными органами будет функционировать эффективно. Кроме того, она сообщила о начале аудита всех бюрократических процедур.

Такие заявления Юлия Свириденко сделала в эфире Телемарафона.

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Свириденко подчеркнула важность этой меры для создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и увеличения занятости. Кроме того, глава правительства сообщила о начале аудита всех бюрократических процедур с целью их сокращения и оптимизации государственных расходов.

"Наша задача и сократить бюрократические процедуры, и, конечно, сделать аудит всех государственных расходов для того, чтобы посмотреть, есть ли у нас ресурс для того, чтобы высвободить дополнительные средства и направить их в первую очередь в оборонный сектор", — отметила Свириденко.

По ее словам, правительство стремится высвободить дополнительные средства для направления их на нужды оборонного сектора.

Ранее сообщалось, что по словам председателя финансового комитета ВР Гетманцева, в Украине есть проблемы относительно давления на бизнес. Стоит решать этот вопрос вместе с правоохранителями.

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