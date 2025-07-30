Свириденко заявила, що сподівається на ефективність мораторію на перевірки та проведе аудит бюрократичних процедур

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: УНІАН

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко висловила сподівання, що запроваджений мораторій на перевірки бізнесу правоохоронними органами буде функціонувати ефективно. Крім того, вона повідомила про початок аудиту всіх бюрократичних процедур.

Такі заяви Юлія Свириденко зробила в етері Телемарафону.

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Свириденко підкреслила важливість цього заходу для створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та збільшення зайнятості. Крім того, голова уряду повідомила про початок аудиту всіх бюрократичних процедур з метою їхнього скорочення та оптимізації державних витрат.

"Наша задача і скоротити бюрократичні процедури, і, звичайно, зробити аудит всіх державних видатків для того, щоб подивитися, чи є у нас ресурс для того, щоб вивільнити додаткові кошти й спрямувати їх в першу чергу в оборонний сектор", — зазначила Свириденко.

За її словами, уряд прагне вивільнити додаткові кошти для спрямування їх на потреби оборонного сектора.

Раніше повідомлялось, що за словами голови фінансового комітету ВР Гетманцева, в Україні є проблеми щодо тиску на бізнес. Варто розв'язувати це питання разом з правоохоронцями.

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