Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ефективність мораторію на перевірки та аудит — заява Свириденко

Ефективність мораторію на перевірки та аудит — заява Свириденко

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 02:48
Свириденко заявила, що сподівається на ефективність мораторію на перевірки та проведе аудит бюрократичних процедур
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: УНІАН

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко висловила сподівання, що запроваджений мораторій на перевірки бізнесу правоохоронними органами буде функціонувати ефективно. Крім того, вона повідомила про початок аудиту всіх бюрократичних процедур. 

Такі заяви Юлія Свириденко зробила в етері Телемарафону

Реклама
Читайте також:

Чому мораторій на перевірки важливий

Свириденко підкреслила важливість цього заходу для створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та збільшення зайнятості. Крім того, голова уряду повідомила про початок аудиту всіх бюрократичних процедур з метою їхнього скорочення та оптимізації державних витрат.

"Наша задача і скоротити бюрократичні процедури, і, звичайно, зробити аудит всіх державних видатків для того, щоб подивитися, чи є у нас ресурс для того, щоб вивільнити додаткові кошти й спрямувати їх в першу чергу в оборонний сектор", — зазначила Свириденко.

За її словами, уряд прагне вивільнити додаткові кошти для спрямування їх на потреби оборонного сектора.

Раніше повідомлялось, що за словами голови фінансового комітету ВР Гетманцева, в Україні є проблеми щодо тиску на бізнес. Варто розв'язувати це питання разом з правоохоронцями.

Також ми писали, що мобілізовані ФОПи можуть розраховувати на податкові пільги.

аудит Юлія Свириденко економіка бізнес уряд мораторій
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації