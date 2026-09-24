Единая тарифная сетка в Украине: Стефанчук рассказал об изменениях в системе оплаты труда

Руслан Стефанчук. Фото: Стефанчук/Facebook

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал о работе над новым подходом к оплате труда в государственном секторе. По его словам, парламент отдельно работает над законодательным актом, который должен определить понятные принципы оплаты и показать, как будет меняться доход человека в зависимости от его профессионального развития.

Об этом Стефанчук рассказал журналистке Новини.LIVE Виктории Беккер.

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Что предусматривает тарифная сетка

По словам Стефанчука, человек еще во время учебы должен понимать, какой уровень оплаты он может получить после трудоустройства в государственном секторе. Такой подход, по его мнению, должен позволять видеть возможности профессионального роста и перехода на более высокие уровни оплаты.

Председатель Верховной Рады отметил, что предлагается пересмотреть не только базовые зарплаты, но и надбавки и доплаты, которые должны быть частью единой понятной системы.

"Вопрос справедливости является приоритетом", — заявил Руслан Стефанчук.

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В парламенте готовят законодательный акт

Стефанчук сообщил, что над отдельным законодательным актом, касающимся тарифной сетки, уже ведется работа. Он ожидает, что в ходе обсуждения удастся определить модель оплаты труда, которая будет иметь единые и понятные для людей правила.

По его словам, система также должна мотивировать работников профессионально развиваться и переходить на более высокие уровни.

Что происходит с выплатами в бюджетном секторе

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ходе подготовки государственного бюджета Украины на 2027 год в государственном секторе предлагают усилить экономию. Среди идей — ограничение отдельных выплат должностным лицам, пересмотр надбавок и доплат, а также поиск дополнительного международного финансирования.

Также Новини.LIVE писали, что заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин выступил против сохранения базовой зарплаты военнослужащих на уровне 20 тысяч гривен в 2027 году. Он подчеркнул необходимость найти в государственном бюджете средства для повышения выплат военным.