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Головна Новини дня Єдина тарифна сітка: Стефанчук пояснив, як змінять оплату праці

Єдина тарифна сітка: Стефанчук пояснив, як змінять оплату праці

Ua ru
24 вересня 2026 23:56
Ексклюзив
Єдина тарифна сітка в Україні: Стефанчук розповів про зміни оплати праці
Руслан Стефанчук. Фото: Стефанчук/Facebook

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів про роботу над новим підходом до оплати праці у державному секторі. За його словами, парламент окремо працює над законодавчим актом, який має визначити зрозумілі принципи оплати та показати, як змінюватиметься дохід людини залежно від її професійного розвитку.

Про це Стефанчук розповів журналістці Новини.LIVE Вікторії Бєккєр.

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Що передбачає тарифна сітка

За словами Стефанчука, людина ще під час навчання має розуміти, який рівень оплати може отримати після працевлаштування у державному секторі. Такий підхід, на його думку, має дозволяти бачити можливості професійного зростання та переходу на вищі рівні оплати.

Голова Верховної Ради зазначив, що переглянути пропонують не лише базові зарплати, а й надбавки та доплати, які мають бути частиною єдиної зрозумілої системи.

"Питання справедливості є пріоритетом", — заявив Руслан Стефанчук.

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У парламенті готують законодавчий акт

Стефанчук повідомив, що над окремим законодавчим актом щодо тарифної сітки вже працюють. Він очікує, що під час обговорення вдасться визначити модель оплати праці, яка матиме однакові та зрозумілі для людей правила.

За його словами, система також має мотивувати працівників професійно розвиватися та переходити на вищі рівні.

Що відбувається з виплатами у бюджетному секторі

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час підготовки державного бюджету України на 2027 рік у державному секторі пропонують посилити економію. Серед ідей — обмеження окремих виплат посадовцям, перегляд надбавок і доплат та пошук додаткового міжнародного фінансування.

Також Новини.LIVE писали, що заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін виступив проти збереження базової зарплати військовослужбовців на рівні 20 тисяч гривень у 2027 році. Він наголосив на необхідності знайти в державному бюджеті кошти для підвищення виплат військовим.

Руслан Стефанчук премія оплата держслужбовці зарплата
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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