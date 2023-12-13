Джонсон отказался продолжить работу Конгресса США на следующей неделе
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отказался от продления на неделю работы обеих палат Конгресса по выделению финансирования для Украины перед новогодними праздниками. С таким призывом ранее выступил лидер демократов Чак Шумер в Сенате.
Об этом сообщает Укринформ.
Конгресс завершит свою работу завтра без финансирования насущных нужд для Украины
Республиканец Джонсон отказался поддержать призыв лидера демократов в Сенате. Он против продолжения работы Конгресса США на следующей неделе для предоставления Украине дополнительной финансовой помощи перед праздниками.
"Как вы слышали вчера от президента, американский народ не будет отвлекаться от Украины и ее борьбы за свободу против тирании. Меньше с тем спикер Джонсон сказал, что Палата представителей завершит свою работу завтра без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля, без финансирования насущных нужд для Украины", — сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, такое решение может мотивировать мировых диктаторов к действиям.
"Мир наблюдает за действиями республиканцев в Конгрессе. Москва, Пекин и Тегеран — все они смотрят. Республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники, когда нужно сделать жизненно важные шаги для безопасности Соединенных Штатов и мира", — подчеркнула Карин Жан-Пьер.
Напомним, лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что Сенат вряд ли сможет одобрить дополнительный пакет финансирования для Украины к Рождеству. Он сомневается в этой возможности, даже если в ближайшие дни обе партии заключат предусматривающее это соглашение.
Добавим, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал о встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, она оказалась результативной.
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