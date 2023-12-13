Джонсон отказался продолжить работу Конгресса США на следующей неделе

Спикер Палаты представителей Конгресса. Фото: BBC

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отказался от продления на неделю работы обеих палат Конгресса по выделению финансирования для Украины перед новогодними праздниками. С таким призывом ранее выступил лидер демократов Чак Шумер в Сенате.

Об этом сообщает Укринформ.

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Республиканец Джонсон отказался поддержать призыв лидера демократов в Сенате. Он против продолжения работы Конгресса США на следующей неделе для предоставления Украине дополнительной финансовой помощи перед праздниками.

"Как вы слышали вчера от президента, американский народ не будет отвлекаться от Украины и ее борьбы за свободу против тирании. Меньше с тем спикер Джонсон сказал, что Палата представителей завершит свою работу завтра без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля, без финансирования насущных нужд для Украины", — сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, такое решение может мотивировать мировых диктаторов к действиям.

"Мир наблюдает за действиями республиканцев в Конгрессе. Москва, Пекин и Тегеран — все они смотрят. Республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники, когда нужно сделать жизненно важные шаги для безопасности Соединенных Штатов и мира", — подчеркнула Карин Жан-Пьер.

Напомним, лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что Сенат вряд ли сможет одобрить дополнительный пакет финансирования для Украины к Рождеству. Он сомневается в этой возможности, даже если в ближайшие дни обе партии заключат предусматривающее это соглашение.

Добавим, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал о встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, она оказалась результативной.