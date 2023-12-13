Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу США наступного тижня

Спікер Палати представників Конгресу. Фото: BBC

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відмовився від продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу для виділення фінансування для України перед новорічними святами. З таким закликом раніше виступив лідер демократів Чак Шумер у Сенаті.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Республіканець Джонсон відмовився підтримати заклик лідера демократів у Сенаті. Він проти продовження роботи Конгресу США наступного тижня для надання Україні додаткової фінансової допомоги перед святами.

"Як ви чули вчора від президента, американський народ не відвертатиметься від України та її боротьби за свободу проти тиранії. Менше з тим спікер Джонсон сказав, що Палата представників завершить свою роботу завтра без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю, без фінансування нагальних потреб для України", — сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, таке рішення може мотивувати світових диктаторів до дій.

"Світ спостерігає за діями республіканців у Конгресі. Москва, Пекін і Тегеран — усі вони дивляться. Республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли потрібно зробити життєво важливі кроки для безпеки Сполучених Штатів і світу", — підкреслила Карін Жан-П’єр.

Нагадаємо, лідер республіканців Мітч Макконнелл заявив, що Сенат навряд чи зможе схвалити додатковий пакет фінансування для України до Різдва. Він сумнівається у цій можливості, навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.

Додамо, спікер Палати представників США Майк Джонсон розповів про зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, вона видалась результативною.