Джемилев спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Фото: Facebook Мустафы Джемилева

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев прокомментировал слухи о возможных уступок со стороны Украины в вопросе Крыма. Однако Киев никогда не признает эту территорию частью РФ.

Об этом он сообщил в интервью изданию "OBOZ.UA".

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По его словам, в последнее время в СМИ появилась информация о якобы обращении администрации Дональда Трампа к украинской власти с предложением согласиться на компромисс по Крыму в рамках мирного соглашения.

Однако, эта информация не имеет никакого официального подтверждения, а сам Трамп публично ее не озвучивал.

"Такие слухи действительно ходят уже давно, но самое важное здесь — это четкая и неизменная позиция Украины", — подчеркнул Джемилев.

Он отметил, что официальный Киев никогда не признает Крым частью России, ведь это прямо противоречит Конституции Украины.

"Это не просто политический вопрос — это уголовное преступление. Признание аннексии украинской территории — это прямая измена государственных интересов", — добавил он.

Напомним, 22 апреля Зеленский заявил, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Он подчеркнул, что этого не будет.

Кроме того, глава государства рассказал, предлагали ли Украине отказаться от своих территорий.