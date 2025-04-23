Джемілєв спрогнозував подальшу долю Криму

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Фото: Facebook Мустафи Джемілєва

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв прокоментував чутки щодо можливих поступок з боку України у питанні Криму. Однак Київ ніколи не визнає цю територію частиною РФ.

Про це він повідомив в інтерв’ю виданню "OBOZ.UA".

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За його словами, останнім часом у ЗМІ з’явилася інформація про нібито звернення адміністрації Дональда Трампа до української влади з пропозицією погодитися на компроміс щодо Криму в межах мирної угоди.

Однак, ця інформація не має жодного офіційного підтвердження, а сам Трамп публічно її не озвучував.

"Такі чутки дійсно ходять уже давно, але найважливіше тут — це чітка і незмінна позиція України", — підкреслив Джемілєв.

Він зауважив, що офіційний Київ ніколи не визнає Крим частиною Росії, адже це прямо суперечить Конституції України.

"Це не просто політичне питання — це кримінальний злочин. Визнання анексії української території — це пряма зрада державних інтересів", — додав він.

Нагадаємо, 22 квітня Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму. Він наголосив, що цього не буде.

Крім того, глава держави розповів, чи пропонували Україні відмовитися від своїх територій.