Двух боевиков ДНР подозревают в пытках гражданской

Двое оккупантов из тюрьмы "Изоляция" получили подозрения — детали
Нацполиция Украины при поддержке ГУР объявила подозрение двум оккупантам из тюрьмы "Изоляция". Мужчины служат в так называемом "МГБ ДНР".
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в среду, 8 октября.
Детали дела
Следствие установило, что они ворвались с обыском в квартиру местной жительницы — матери двоих детей и заключили ее в застенки-концлагере "Изоляция", где более месяца жестоко издевались.
Личность мужчин установила Нацполиция. Ими оказались Виктор Сергеевич Денисенко (11.05.1994 г.р.), зарегистрированный в г. Макеевка Донецкой области, и Александр Эдуардович Беликов (29.09.1990 г.р.).
Установлено, что оккупанты жестоко пытали гражданскую жительницу Донецка, совершали в отношении нее сексуальное насилие, угрожали порабощением детей в интернате и под давлением и пытками заставили ее признаться в том, чего женщина не делала.
Палачам сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
