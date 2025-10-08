Видео
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке — что известно
Двое оккупантов из тюрьмы "Изоляция" получили подозрения — детали

Двое оккупантов из тюрьмы "Изоляция" получили подозрения — детали

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 19:14
Двух боевиков ДНР подозревают в пытках гражданской
Колония "Изоляция". Фото: Telegram/traktorist_dn

Нацполиция Украины при поддержке ГУР объявила подозрение двум оккупантам из тюрьмы "Изоляция". Мужчины служат в так называемом "МГБ ДНР".

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в среду, 8 октября.

Читайте также:
гур
Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Детали дела

Следствие установило, что они ворвались с обыском в квартиру местной жительницы — матери двоих детей и заключили ее в застенки-концлагере "Изоляция", где более месяца жестоко издевались.

Личность мужчин установила Нацполиция. Ими оказались Виктор Сергеевич Денисенко (11.05.1994 г.р.), зарегистрированный в г. Макеевка Донецкой области, и Александр Эдуардович Беликов (29.09.1990 г.р.).

окупанти
Виктор Денисенко и Александр Беликов. Фото: скриншот

Установлено, что оккупанты жестоко пытали гражданскую жительницу Донецка, совершали в отношении нее сексуальное насилие, угрожали порабощением детей в интернате и под давлением и пытками заставили ее признаться в том, чего женщина не делала.

Палачам сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно ОБСЕ в отчете рассказала, как Россия издевается над украинскими военнопленными.

Также сообщалось о новых подозрениях по делу о преступлениях в Буче.

изнасилование оккупанты Донецк война в Украине пытки
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
