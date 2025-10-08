Двох бойовиків ДНР підозрюють у катуванні цивільної

Колонія "Ізоляція". Фото: Telegram/traktorist_dn

Нацполіція України за підтримки ГУР оголосила підозру двом окупантам із катівні "Ізоляція". Чоловіки служать у так званому "МДБ ДНР".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у середу, 8 жовтня.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Деталі справи

Слідство встановило, що вони вдерлися з обшуком до квартири місцевої мешканки — матері двох дітей та ув’язнили її в катівні-концтаборі "Ізоляція", де понад місяць жорстоко знущалися.

Особу чоловіків встановила Нацполіція. Ними виявились Віктор Сергійович Денисенко (11.05.1994 р.н.), зареєстрований у м. Макіївка Донецької області, та Олександр Едуардович Беліков (29.09.1990 р.н.).

Віктор Денисенко та Олександр Бєліков. Фото: скриншот

Встановлено, що окупанти жорстоко катували цивільну мешканку Донецька, вчиняли щодо неї сексуальне насильство, погрожували поневоленням дітей в інтернаті та під тиском і катуваннями змусили її зізнатися в тому, чого жінка не робила.

Катам повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, учиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

