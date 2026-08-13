Древние монеты спрятали в вольтметре: над двумя мужчинами состоялся суд

Ольвия. Фото: Wikimedia Commons

Двое жителей Николаевской области пытались незаконно переправить в Молдову древние монеты, представляющие культурную и историческую ценность. Мужчин в возрасте 60 и 62 лет признали виновными в покушении на перемещение культурных ценностей через государственную границу с сокрытием от таможенного контроля.

Об этом сообщает Херсонская прокуратура, передает Новини.LIVE.

Злоумышленники спрятали монеты внутри вольтметра

По данным следствия, мужчины нашли потенциального покупателя через платформу онлайн-объявлений. Он находился на территории Молдовы, и стороны договорились о продаже и незаконном перемещении археологических находок.

Чтобы скрыть монеты от таможенников, фигуранты поместили их внутрь корпуса электронного измерительного прибора — вольтметра. В конце мая 2026 года они передали посылку водителям международного автобусного рейса из Николаева в Молдову. При этом водители не знали, что именно находится в посылке.

Однако переправить культурные ценности за границу мужчинам не удалось. В ходе таможенного контроля монеты были обнаружены и изъяты. Прокуроры доказали в суде, что речь идет о древних монетах, которые находились в обращении на территории Северного Причерноморья во времена существования Ольвийской хоры.

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Суд приговорил каждого из мужчин к пяти годам лишения свободы, а также на два года запретил им заниматься деятельностью, связанной с оборотом культурных ценностей. В то же время их освободили от основного наказания с испытательным сроком в один год.

Как сообщали Новини.LIVE, в храме Святого Николая в Калуше в Ивано-Франковской области во время ремонтных работ обнаружили исторические артефакты. Среди находок — австро-венгерские никелевые монеты конца XIX века, которые более века пролежали под деревянным полом церкви.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее правоохранители задержали двух должностных лиц Государственной таможенной службы, которых подозревают в организации коррупционных схем при таможенном оформлении товаров и транспортных средств. По данным следствия, они вымогали взятки за беспрепятственное прохождение таможенных процедур.