В церкви в Калуше обнаружили австро-венгерские монеты XIX века

Монеты, найденные во время ремонта. Фото: Суспільне Ивано-Франковск / Дмитрий Ткач

В храме Святого Николая, расположенном в городе Калуш в Ивано-Франковской области, в ходе ремонтных работ были обнаружены уникальные исторические артефакты. Среди находок — австро-венгерские никелевые монеты конца XIX века, которые более 100 лет пролежали под деревянным полом церкви.

О находке рассказала приходская община храма в Facebook и на канале Суспільне, сообщают Новини.LIVE.

Скриншот сообщения прихода св. Николая в Facebook

Тайна сгнившего мешочка — как нашли монеты

Находку обнаружили рабочие еще в конце июня. Сначала на старый тканевый мешочек даже не обратили внимания, поскольку он оказался пустым. Однако впоследствии выяснилось, что ткань сгнила от времени, а сами монеты рассыпались в грунт под полом.

Большую часть находки составляют австро-венгерские никелевые филеры конца XIX века. В то же время среди них обнаружили по одной немецкой и польской монете, а также монету Российской империи, датированную 1873 годом.

Мужчина ищет монеты. Фото: Приход св. Николая / Facebook

Военная облигация и будущий музей в церкви

Это уже не первая ценная находка в калушском храме. Более года назад во время реставрационных работ за старинной иконой Иисуса Пантократора священнослужители случайно обнаружили военную облигацию Австро-Венгрии 1916 года. По оценкам коллекционеров, рыночная стоимость такой облигации составляет около 40 тысяч гривен, однако приход категорически отказался ее продавать.

Читайте также:

Военная облигация Австро-Венгерской империи. Фото: Суспільне Ивано-Франковск / Дмитрий Ткач

Продавать найденные монеты также не планируют. Все артефакты оставят в святыне для следующих поколений.

После полного завершения реставрации и наведения порядка в храме Святого Николая обещают обустроить специальный музейный уголок, где будут экспонироваться все найденные во время ремонта исторические предметы.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что археологи в Одессе нашли доказательства того, что городу более 230 лет.

Кроме того, в Украине готовятся новые правила для коллекционеров, в которых четко прописано, за что именно могут штрафовать и какие ценности изымать, о чем ранее сообщали Новини.LIVE.

В соавторстве с Вероникой Придюк

Ваша пробная версия Premium истекла

Ваша пробная версия Premium истекла