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Главная Новости дня Находка XIX века под полом — в храме на Франковщине обнаружили древний клад и откроют музей

Находка XIX века под полом — в храме на Франковщине обнаружили древний клад и откроют музей

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 16:45
В церкви в Калуше обнаружили австро-венгерские монеты XIX века
Монеты, найденные во время ремонта. Фото: Суспільне Ивано-Франковск / Дмитрий Ткач

В храме Святого Николая, расположенном в городе Калуш в Ивано-Франковской области, в ходе ремонтных работ были обнаружены уникальные исторические артефакты. Среди находок — австро-венгерские никелевые монеты конца XIX века, которые более 100 лет пролежали под деревянным полом церкви.

О находке рассказала приходская община храма в Facebook и на канале Суспільне, сообщают Новини.LIVE.

Находка XIX века под полом — в храме на Франковщине обнаружили древний клад и откроют музей - фото 1
Скриншот сообщения прихода св. Николая в Facebook

Тайна сгнившего мешочка — как нашли монеты

Находку обнаружили рабочие еще в конце июня. Сначала на старый тканевый мешочек даже не обратили внимания, поскольку он оказался пустым. Однако впоследствии выяснилось, что ткань сгнила от времени, а сами монеты рассыпались в грунт под полом.

Большую часть находки составляют австро-венгерские никелевые филеры конца XIX века. В то же время среди них обнаружили по одной немецкой и польской монете, а также монету Российской империи, датированную 1873 годом.

Австро-угорські нікелеві монети ХІХ століття, які знайшли під час ремонту в храмі Святого Миколая у Калуші Івано-франківської області
Мужчина ищет монеты. Фото: Приход св. Николая / Facebook

Военная облигация и будущий музей в церкви

Это уже не первая ценная находка в калушском храме. Более года назад во время реставрационных работ за старинной иконой Иисуса Пантократора священнослужители случайно обнаружили военную облигацию Австро-Венгрии 1916 года. По оценкам коллекционеров, рыночная стоимость такой облигации составляет около 40 тысяч гривен, однако приход категорически отказался ее продавать.

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Військова облігація Австро-Угорщини 1916 року, яку знайшли в храмі Святого Миколая у Калуші Івано-франківської області
Военная облигация Австро-Венгерской империи. Фото: Суспільне Ивано-Франковск / Дмитрий Ткач

Продавать найденные монеты также не планируют. Все артефакты оставят в святыне для следующих поколений.

После полного завершения реставрации и наведения порядка в храме Святого Николая обещают обустроить специальный музейный уголок, где будут экспонироваться все найденные во время ремонта исторические предметы.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что археологи в Одессе нашли доказательства того, что городу более 230 лет.

Кроме того, в Украине готовятся новые правила для коллекционеров, в которых четко прописано, за что именно могут штрафовать и какие ценности изымать, о чем ранее сообщали Новини.LIVE.

В соавторстве с Вероникой Придюк

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церковь Ивано-Франковская область монеты
Инна Буряк - редактор ленты новостей
Автор:
Инна Буряк
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