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Головна Новини дня Знахідка ХІХ століття під підлогою — у храмі на Франківщині виявили давній скарб та створять музей

Знахідка ХІХ століття під підлогою — у храмі на Франківщині виявили давній скарб та створять музей

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 16:45
У церкві в Калуші знайшли австро-угорські монети XIX століття
Знайдені монети під час ремонту. Фото: Суспільне Івано-Франківськ / Дмитро Ткач

У храмі Святого Миколая, що в місті Калуш на Івано-Франківщині, під час проведення ремонтних робіт знайшли унікальні історичні артефакти. Серед знахідок — австро-угорські нікелеві монети кінця XIX століття, які понад 100 років пролежали під дерев'яною підлогою церкви. 

Про знахідку розповіла парафія храму у Facebook та Суспільному, повідомляють Новини.LIVE.

Знахідка ХІХ століття під підлогою — у храмі на Франківщині виявили давній скарб та створять музей - фото 1
Скриншот повідомлення Парафії св. Миколая у Facebook

Таємниця згнилого мішечка — як знайшли монети

Знахідку виявили робітники ще наприкінці червня. Спочатку на старий тканинний мішечок навіть не звернули уваги, оскільки він виявився порожнім. Проте згодом з'ясувалося, що тканина зітліла від часу, а самі монети розсипалися в ґрунт під підлогою. 

Більшість знахідки становлять австро-угорські нікелеві філери кінця XIX століття. Водночас серед них виявили по одній німецькій та польській монеті, а також монету Російської імперії, датовану 1873 роком

Австро-угорські нікелеві монети ХІХ століття, які знайшли під час ремонту в храмі Святого Миколая у Калуші Івано-франківської області
Чоловік шукає монети. Фото: Парафія св. Миколая / Facebook

Військова облігація та майбутній музей у церкві

Це вже не перша цінна знахідка у калуському храмі. Понад рік тому під час реставраційних робіт за старовинною іконою Ісуса Пантократора священнослужителі випадково виявили військову облігацію Австро-Угорщини 1916 року. За оцінками колекціонерів, ринкова вартість такої облігації становить близько 40 тисяч гривень, однак продавати її парафія категорично відмовилася. 

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Військова облігація Австро-Угорщини 1916 року, яку знайшли в храмі Святого Миколая у Калуші Івано-франківської області
Військова облігація Австро-Угорщини. Фото: Суспільне Івано-Франківськ / Дмитро Ткач

Продавати знайдені монети також не планують. Усі артефакти залишать у святині для наступних поколінь. 

Після повного завершення реставрації та наведення ладу в храмі Святого Миколая обіцяють облаштувати спеціальний музейний куточок, де експонуватимуть усі знайдені під час ремонтів історичні речі. 

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що археологи в Одесі знайшли докази того, що місту більше 230 років

Окрім цього, в Україні готують нові правила для колекціонерів, де чітко розписано, за що саме можуть штрафувати та які цінності вилучати, про що повідомляли раніше Новини.LIVE.

У співавторстві з Веронікою Придюк

церква Івано-Франківська область монети
Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
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