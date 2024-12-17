Передача ракет Taurus Украине — эксперт объяснил, почему немцы боятся это делать

Перевозка ракеты Taurus. Фото: MBDA Deutchland

Часть немцев выступает против передачи Украине ракет Taurus. Это происходит из-за страха перед русским оружием.

Об этом заявил обозреватель DW Германия Роман Гончаренко в эфире телеканала "Ми — Україна" во вторник, 17 декабря.

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Как отметил эксперт, позиция большинства немецкого общества по ракетам Taurus остается неизменной. Приблизительно две трети немцев выступают против передачи этого оружия Украине. Главной причиной этого, по мнению Гончаренко, страх перед Россией. В первую очередь это объясняется тем, что Германия не ядерное государство.

"Собственные Вооруженные силы Германии достаточно слабы. Бундесвер слабый, поскольку на нем десятки лет экономили. Плюс пацифистская традиция Германии после Второй мировой войны. Но Германия меняется", — отметил Гончаренко.

И все же после того, как Россия применила ракету "Орешник" по Днепру, доля поддерживающих Украину немцев возросла, отмечает эксперт. Хотя речь не идет об относительно большом проценте людей.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, находясь с визитом в Украину, не отреагировал на просьбу Киева предоставить ракеты Taurus. Кроме того, он не упомянул о пути страны в НАТО.

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц отметил важность трансатлантической координации между странами Европы и США по ударам Украины по территории России. Об использовании ракет Taurus пока речь не идет.