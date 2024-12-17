Передача ракет Taurus Україні — експерт пояснив, чому німці бояться це робити

Перевезення ракети Taurus. Фото: MBDA Deutchland

Частина німців виступає проти передачі Україні ракет Taurus. Це відбувається через страх перед російською зброєю.

Про це заявив оглядач DW Німеччина Роман Гончаренко в ефірі телеканалу "Ми — Україна" у вівторок, 17 грудня.

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Як зазначив експерт, позиція більшості німецького суспільства щодо ракет Taurus залишається незмінною. Приблизно дві третини німців виступають проти передачі цієї зброї Україні. Головною причиною цього, за думкою Гончаренка, є страх перед Росією. В першу чергу, це пояснюється тим, що Німеччина — не ядерна держава.

"Власні Збройні сили Німеччини досить слабкі. Бундесвер слабкий, оскільки на ньому десятки років заощаджували. Плюс пацифістська традиція Німеччини після Другої світової війни. Але Німеччина змінюється", — зазначив Гончаренко.

Та все ж після того, як Росія застосувала ракету "Орєшнік" по Дніпру, частка німців, які підтримують Україну, зросла, зазначає експерт. Хоча й мова не йде про відносно великий відсоток людей.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, перебуваючи з візитом в Україні, не відреагував на прохання Києва надати ракети Taurus. Крім того, він не згадав про шлях країни до НАТО.

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц наголосив на важливості трансатлантичної координації між країнами Європи та США щодо ударів України по території Росії. Про використання ракет Taurus наразі не йдеться.