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Дві третини німців проти передачі Taurus — експерт назвав причину

17 грудня 2024 23:36
Ольга Антоновська - редактор
Передача ракет Taurus Україні — експерт пояснив, чому німці бояться це робити
Перевезення ракети Taurus. Фото: MBDA Deutchland
Ольга Антоновська - редактор

Частина німців виступає проти передачі Україні ракет Taurus. Це відбувається через страх перед російською зброєю.

Про це заявив оглядач DW Німеччина Роман Гончаренко в ефірі телеканалу "Ми — Україна" у вівторок, 17 грудня.

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Як зазначив експерт, позиція більшості німецького суспільства щодо ракет Taurus залишається незмінною. Приблизно дві третини німців виступають проти передачі цієї зброї Україні. Головною причиною цього, за думкою Гончаренка, є страх перед Росією. В першу чергу, це пояснюється тим, що Німеччина — не ядерна держава.

"Власні Збройні сили Німеччини досить слабкі. Бундесвер слабкий, оскільки на ньому десятки років заощаджували. Плюс пацифістська традиція Німеччини після Другої світової війни. Але Німеччина змінюється", — зазначив Гончаренко.

Та все ж після того, як Росія застосувала ракету "Орєшнік" по Дніпру, частка німців, які підтримують Україну, зросла, зазначає експерт. Хоча й мова не йде про відносно великий відсоток людей.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, перебуваючи з візитом в Україні, не відреагував на прохання Києва надати ракети Taurus. Крім того, він не згадав про шлях країни до НАТО.

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц наголосив на важливості трансатлантичної координації між країнами Європи та США щодо ударів України по території Росії. Про використання ракет Taurus наразі не йдеться.

Німеччина військова допомога ракети війна в Україні далекобійна зброя

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