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Главная Новости дня Два года искал автора: пограничник вернул художнику картины, спасенные из Часового Яра

Два года искал автора: пограничник вернул художнику картины, спасенные из Часового Яра

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 01:54
В Часовом Яру пограничник обнаружил картины и спустя два года вернул их художнику
Картины в заброшенной квартире в Часовом Яру. Фото: кадр из видео

Два года назад во время выполнения боевого задания в Часовом Яру Донецкой области пограничник бригады "Форпост" по кличке Nexus обнаружил в почти разрушенном доме несколько картин. Их автором оказался художник Александр Македонский.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Спасенные картины из почти разрушенного дома в Часовом Яру

Пограничник с позывным Nexus обнаружил эти картины во время выполнения боевого задания. По его словам, было видно, что это работа профессионального художника, поэтому он сохранил полотна и искал их автора более двух лет. Работы были подписаны "О. Македонский".

Nexus писал в личные сообщения в соцсетях Александру Македонскому и его друзьям, но ему никто не отвечал. Около недели назад художник наконец ответил военнослужащему. Из-за эвакуации из Часового Яра автор картин был вынужден оставить свои работы для переезда в Швецию, но сейчас вернулся на полтора месяца к своим родным в Украину.

"Он очень благодарен, очень впечатлен, он уже, так сказать, похоронил эти свои работы, потому что они остались там, там уже и дома-то нет", — говорит пограничник.

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Художник уже получил свои полотна по почте.

"У каждой вещи есть ценность, а есть цена. Возможно, эти картины имеют, наверное, небольшую цену, но огромную ценность для человека, который их написал", — отметил военный.

Напомним, что 11 июня военные Западного регионального управления ГПСУ присоединились к масштабной акции по донорству крови. В акции приняли участие более 400 пограничников, благодаря которым удалось собрать 196,2 литра крови.

Также Новини.LIVE писали, что пограничники бригады "Гарт" сорвали продвижение россиян в Харьковской области. Пограничники эффективно сдерживают попытки противника прорваться через границу и успешно наносят ему удары с помощью беспилотников.

В соавторстве с Софией Медведевой

пограничники художник Часов Яр
Инна Буряк - редактор ленты новостей
Автор:
Инна Буряк
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