Пограничники установили рекорд Украины по донорству крови

Пограничник сдает кровь. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 11 июня, военнослужащие Западного регионального управления ГПСУ приняли участие в масштабной донорской акции. Цель акции заключалась в том, чтобы установить рекорд Украины по наибольшему количеству сданной донорской крови.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Что известно о сдаче крови пограничниками

В этот день, 11 июня, одновременно в пяти городах Украины — Львове, Луцке, Ужгороде, Мукачево и Черновцах — кровь сдавали более 400 пограничников. По предварительным подсчетам, участники акции планировали собрать более 120 литров крови, но результат оказался намного лучше.

"Сегодня пограничники органов охраны границ Западного управления установили абсолютный рекорд Украины по сдаче донорской крови... Всего удалось собрать 196,2 литров крови, и к акции присоединились более 400 пограничников", — рассказала Светлана Бурда, пресс-секретарь Западного регионального управления ГПСУ.

Мужчина сдает кровь. Фото: Новини.LIVE

Среди доноров есть как те, кто проходит процедуру впервые, так и опытные доноры. Стоит отметить, что многие пограничники выполняли задачи в районах боевых действий и собственными глазами видели, как переливание крови спасает жизни раненых защитников.

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В Западном региональном управлении ГПСУ отмечают, что в условиях войны донорство является не только проявлением ответственности перед обществом, но и реальным шансом спасти жизнь. В частности, одна донация крови может помочь сразу трем людям.

"Сейчас очень большая потребность в крови, очень много раненых, много больных людей. Я считаю важным, чтобы каждый гражданин был такого же мнения", — отметила инспектор пограничной службы Ирина Волошанская.

Инспектор пограничной службы Ирина Волошанская. Фото: Новини.LIVE

Медики также подчеркивают, что потребность в донорской крови остается постоянной. Она нужна не только раненым защитникам, но и гражданским пациентам, которым требуются операции, лечение онкологических и других тяжелых заболеваний.

Мужчины сдают кровь. Фото: Новини.LIVE

Как сообщало Новини.LIVE, в ноябре 2025 года ГСЧС Одесской области также провело акцию по сдаче крови. В ней приняли участие более 40 спасателей, среди которых были как постоянные доноры, так и те, кто сдавал кровь впервые.

Также мы писали, что для поддержки граждан, сдающих кровь, государство предусмотрело ряд льгот. Однако начиная с конца января этого года некоторые из этих льгот отменили.