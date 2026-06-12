Прикордонники встановили рекорд України з донорства крові

Прикордонник здає кров. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 11 червня, військові Західного регіонального управління ДПСУ долучилися до масштабної донорської акції. Мета акції полягала у тому, щоб встановити рекорд України з найбільшої кількості зданої донорської крові.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Що відомо про здачу крові прикордонниками

В цей день, 11 червня, одночасно у п'яти містах України — Львові, Луцьку, Ужгороді, Мукачеві та Чернівцях — кров здавали понад 400 прикордонників. За попередніми підрахунками, учасники акції планували зібрати понад 120 літрів крові, але результат був набагато кращим.

"Сьогодні прикордонники органів охорони кордонів Західного управління встановили абсолютний рекорд України зі здачі донорської крові... Загалом вдалося зібрати 196,2 літрів крові і до акції долучились понад 400 прикордонників", — розповіла Світлана Бурда, речниця Західного регіонального управління ДПСУ.

Чоловік здає кров. Фото: Новини.LIVE

Серед донорів є як ті, хто проходить процедуру вперше, так і досвідчені донори. Варто зауважити, що багато прикордонників виконували завдання в районах бойових дій і на власні очі бачили, як переливання крові рятує життя поранених захисників.

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У Західному регіональному управлінні ДПСУ зазначають, що в умовах війни донорство є не лише проявом відповідальності перед суспільством, а й реальним шансом врятувати життя. Зокрема одна донація крові може допомогти одразу трьом людям.

"Зараз є дуже велика потреба в крові, дуже багато поранених, багато хворих людей. Я вважаю важливим, щоб кожен громадянин був такої ж думки", — зазначила інспектор прикордонної служби Ірина Волошанська.

Інспектор прикордонної служби Ірина Волошанська. Фото: Новини.LIVE

Медики також підкреслюють, що потреба у донорській крові залишається постійною. Вона потрібна не лише пораненим захисникам, але й цивільним пацієнтам, які потребують операцій, лікування онкологічних та інших важких захворювань.

Чоловіки здають кров. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляло Новини.LIVE, у листопаді 2025 року ДСНС Одещини теж провели акцію здачі крові. Участь взяли понад 40 рятувальників і серед них також були ті, хто є постійними донорами , і хто здавав кров вперше.

Також ми писали, що для підтримки громадян, які здають кров, держава передбачила низку пільг. Однак починаючи з кінця січня цього року деякі з цих пільг скасували.