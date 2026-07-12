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Головна Новини дня Два роки шукав автора: прикордонник повернув художнику картини, врятовані з Часового Яру

Два роки шукав автора: прикордонник повернув художнику картини, врятовані з Часового Яру

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 01:54
У Часовому Яру прикордонник знайшов картини та через два роки повернув їх художнику
Картини в покинутій квартирі в Часовому Яру. Фото: кадр із відео

Два роки тому під час виконання бойового завдання у Часовому Яру Донецької області прикордонник бригади "Форпост" на псевдо Nexus знайшов у майже зруйнованому будинку кілька картин. Автором виявився художник Олександр Македонський. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Врятовані картини з майже знищеного будинку в Часовому Яру

Прикордонник з позивним Nexus знайшов ці картини під час виконання бойового завдання. За його словами було видно, що це робота професійного художника, тому він зберіг полотна та шукав їхнього автора понад два роки. Роботи були підписані "О. Македонський".

Nexus писав у особисті повідомлення соцмереж Олександра Македонського та його друзів, але йому ніхто не відповідав. Близько тижня тому художник нарешті відповів військовослужбовцю. Через евакуацію з Часового Яру, автор картин був змушений залишити свої роботи для переїзду в Швецію, але зараз повернувся на півтора місяці до своїх рідних в Україну. 

"Він дуже вдячний, дуже вражений, він вже ці роботи свої похоронив, так сказати, бо вони залишились там, там вже і будинку того немає", — каже прикордонник.

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Художник вже отримав свої полотна поштою.

"У кожній речі є цінність, а є ціна. Можливо, ці картини мають, мабуть, маленьку ціну, але величезну цінність для людини, яка їх написала", — зазначив військовий.

Нагадаємо, що 11 червня військові Західного регіонального управління ДПСУ доєднались до масштабної акції з донорства крові. До акції долучилось понад 400 прикордонників завдяки яким вдалось зібрати 196,2 літрів крові. 

Також Новини.LIVE писали, що прикордонники бригади "Гарт" зірвали просування росіян на Харківщині. Прикордонники ефективно стримують спроби противника прорватись через кордон та успішно завдають йому удари за допомогою безпілотників. 

У співавторстві з Софією Медведєвою

прикордонники художник Часів Яр
Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
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