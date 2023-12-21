Взрывы в Мариуполе - Андрюшенко рассказал подробности

Оккупационные войска в Мариуполе. Фото: РосСМИ

Вечером среды 20 декабря ВСУ нанесли достаточно ощутимый удар по складам РФ с боеприпасами и военной техникой в оккупированном Мариуполе.

Всего в городе раздалось несколько мощных взрывов, и за всю последнюю неделю это уже второй мощный удар украинских военных.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

ВСУ ударили по военным складам в оккупированном Мариуполе

По словам Андрющенко, взрывы в Мариуполе вечером среды 20 декабря имели несколько причин. Мариупольчане видели несколько ракет, пролетающих над окрестностями города. Затем были слышны взрывы и зарева над местами, которые могут интересовать ВСУ.

Пораженные военные склады РФ. Фото: ТГ/Петр Андрющенко

"Судя по всему, была не одна ракета и не одно место прилета. Был поражен состав с вызывающим детонации боекомплектом. Сложно говорить о количестве ракет и воронок, ведь точка поражения находится вне возможностей физического контроля. Это закрытая зона с наибольшей концентрацией врага. Также россияне пытались сбить одну или две наши ракеты своей ПВО" , - уточнил Андрющенко.

По его словам, в точке поражения находились военные склады и техника, в том числе и та, которую оккупанты перевезли со складов после последних атак ВСУ 14 декабря.

Петр Андрющенко. Фото: google.com

"Добили! Для оккупантов это очень чувствительное поражение. Знаем, что 10 военных РФ в тяжелом состоянии находятся в госпиталях. Хорошие новости для нас" , — подытожил Андрющенко.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что российские войска начали демонтаж главной пыточной в оккупированном Мариуполе .

Да, здание, расположенное на проспекте Металлургов, где происходили зверства против граждан Украины, сейчас сносится.