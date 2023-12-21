Вибухи у Маріуполі - Андрюшенко розповів подробиці

Окупаційні війська у Маріуполі. Фото: РосЗМІ

Ввечері середи 20 грудня ЗСУ завдали досить відчутного удару по складах РФ із боєприпасами та військовою технікою в окупованому Маріуполі.

Загалом у місті роздалося кілька потужних вибухів і за весь останній тиждень це вже другий потужний удар українських військових.

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Про це у коментарі Новини.LIVE розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

ЗСУ вдарили по військових складах в окупованому Маріуполі

За словами Андрющенка, вибухи у Маріуполі ввечері середи 20 грудня мали кілька причин. Маріупольчани бачили кілька ракет, що пролітали над околицями міста. Опісля було чути вибухи та заграву над місцями, які можуть цікавити ЗСУ.

Уражені військові склади РФ. Фото: ТГ/Петро Андрющенко

"Судячи з усього, була не одна ракета і не одне місце прильоту. Був уражений склад із боєкомплектом, що викликало детонації. Складно говорити про кількість ракет та воронок, адже точка ураження знаходиться поза можливостями фізичного контролю. Це закрита зона із найбільшою концентрацією ворога. Також росіяни намагалися збити одну чи дві наші ракети своєю ППО", — уточнив Андрющенко.

За його словами, в точці ураження знаходилися військові склади та техніка, в тому числі і та, яку окупанти перевезли зі складів після останніх атак ЗСУ 14 грудня.

Петро Андрющенко. Фото: google.com

"Добили! Для окупантів це дуже чутливе ураження. Знаємо, що 10 військових РФ у важкому стані знаходяться у шпиталях. Гарні новини для нас", — підсумував Андрющенко.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що російські війська почали демонтаж головної тортурної в окупованому Маріуполі.

Так, будівля, розташована на проспекті Металургів, де відбувалися звірства проти громадян України, зараз зноситься.