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Український фільм про Маріуполь увійшов у ТОП-10 стрічок США та Великої Британії

20 грудня 2023 13:08
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Український фільм про Маріуполь увійшов у ТОП-10 стрічок США та Великої Британії
Стоп-кадр з фільму  "20 днів у Маріуполі"
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" потрапив до списку найкращих фільмів у Великій Британії. А також посів 6-те місце у США.

Відповідний рейтинг опублікувало видання про кіно Indiewire за версією The Guardian.

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Про що фільм "20 днів у Маріуполі"

Відеожурналіст Associated Press Мстислав Чернов зняв фільм під час облоги Маріуполя російською армією у березні 2022 року. Також до створення картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. За роботу в обложеному Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію, яка вважається найпрестижнішою в галузі журналістики.

Вперше картина побачила світ на "Санденсі" – одному з головних фестивалів незалежного кіно в США — у секції World Cinema Documentary Competition. Стрічка здобула Приз глядацьких симпатій та здобула 6-те місце серед 50 найкращих стрічок у США, а також стала 4-ою у списку найкращих у Великобританії. 

The Guardian назвало "20 днів у Маріуполі" виснажливим, переконливим і життєво важливим фільмом.

Нагадаємо, наступний Одеський кінофестиваль проведуть у Києві, його проведуть з 12 до 20 липня у столиці.

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