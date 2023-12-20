Украинский фильм о Мариуполе вошел в ТОП-10 лент США и Великобритании

Стоп-кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"

Документальный фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" попал в список лучших фильмов в Великобритании. А также занял 6 место в США.

Соответствующий рейтинг опубликовало издание о кино Indiewire по версии The Guardian.

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О чем фильм "20 дней в Мариуполе"

Видеожурналист Associated Press Мстислав Чернов снял фильм во время осады Мариуполя российской армией в марте 2022 года. Также к созданию картины были привлечены фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. За работу в осажденном Мариуполе они получили Пулитцеровскую премию, которая считается самой престижной журналистикой.

Впервые картина увидела свет на "Санденсе" – одном из главных фестивалей независимого кино в США — в секции World Cinema Documentary Competition. Лента получила Приз зрительских симпатий и получила 6 место среди 50 лучших лент в США, а также стала 4-й в списке лучших в Великобритании.

The Guardian назвало "20 дней в Мариуполе" изнурительным, убедительным и жизненно важным фильмом.

Напомним, следующий Одесский кинофестиваль проведут в Киеве, его проведут с 12 по 20 июля в столице.