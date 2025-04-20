Пропавшие без вести 95-й бригады ВСУ - история военного - новости

Родные военнопленных и пропавших без вести из 95 ОДШБр

У киевлянки Елены на войне 14 июля во время выполнения боевого задания по Донецкому направлению исчез сын — 23-летний Виктор. С тех пор женщина не слышала о нем никаких известий, однако очень надеется, что он может находиться в плену РФ.

Об этом Елена рассказала Новини.LIVE.

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"Я не знаю, где мой сын и другие защитники, но мы все верим, ждем, боремся и делаем все, чтобы найти наших ребят. Меня держит семья, вера в Бога, что мой сыночек жив и вернется. С родными наших пропавших без вести и пленных мы сейчас как одна семья. Постоянно видимся и являемся поддержкой друг другу", — рассказала Елена.

При этом женщина добавляет, что Россия не обменивает воинов 95-й бригады. Во время последних обменов вернули только одного тяжелораненного.

Ее сын Виктор подписал контракт с ВСУ, защищал Харьковскую область, где и нашел свою невесту и успел жениться.

"Он всегда говорил, что свои способности следует показывать по максимуму. Хорошо учил медицину, говорил, что хочет жить, потому что есть семья, семья, страна. А во время того боевого выхода, когда он исчез, исчезли все, с кем он пошел на задание. И вообще ребят из 95-й бригады за примерно полтора месяца исчезло более ста. Это те, кого мы идентифицировали и передали данные в различные организации", — рассказала женщина.

Также она прокомментировала недавнее заявление генерала и главы ГУР Кирилла Буданова о том, что акции в знак поддержки военнопленных вредят обменам.

"Нам персонально в Координационном центре об этом ни разу не говорили. К тому же у нас мирная акция, мы здесь не выступаем против власти. Мы напоминаем другим о том, что война продолжается", — добавила она.

Напомним, по данным Сумской областной прокуратуры, возросло количество погибших в результате российского баллистического удара по городу. По состоянию на понедельник 14 апреля, известно о 35 мирных жителях.

Также в результате этого обстрела погиб бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича — полковник Юрий Юла.