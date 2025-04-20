Зниклі безвісти 95-ї бригади ЗСУ - історія військового - новини

Рідні військовополонених та зниклих безвісти із 95 ОДШБр

У киянки Олени на війні 14 липня під час виконання бойового завдання по Донецькому напрямку зник син – 23-річний Віктор. З тих пір жінка не чула про нього жодних звісток, проте дуже сподівається, що він може знаходитися у полоні РФ.

Про це Олена розповіла Новини.LIVE.

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"Я не знаю, де мій син й інші захисники, але ми всі віримо, чекаємо, боремось і робимо все, аби знайти наших хлопців. Мене тримає сім’я, віра у Бога, що мій синочок живий і повернеться. Із рідними наших зниклих безвісти і полонених ми зараз як одна сім’я. Постійно бачимося і є підтримкою один одному", — розповіла Олена.

При цьому жінка додає, що Росія не обмінює воїнів 95-ї бригади. Під час останніх обмінів повернули лише одного важкопораненого.

Її син Віктор підписав контракт із ЗСУ, захищав Харківщину, де й знайшов свою наречену та встиг одружитися.

"Він завжди казав, що свої здібності слід показувати по максимуму. Добре вчив медицину, казав, що хоче жити, бо є родина, сім’я, країна. А під час того бойового виходу, коли він зник, зникли всі, з ким він пішов на завдання. І взагалі хлопців із 95-ї бригади за приблизно півтора місяці зникло більше ста. Це ті, кого ми ідентифікували та передали дані у різні організації", — розповіла жінка.

Також вона прокоментувала недавню заяву генерала та очільника ГУР Кирила Буданова про те, що акції в знак підтримки військовополонених шкодять обмінам.

"Нам персонально у Координаційному центрі про це ні разу казали. До того ж у нас мирна акція, ми тут не виступаємо проти влади. Ми нагадуємо іншим про те, що війна триває", — додала вона.

Нагадаємо, за даними Сумської обласної прокуратури, зросла кількість загиблих внаслідок російського балістичного удару по місту. Станом на понеділок 14 квітня, відомо про 35 мирних жителів.

Також внаслідок цього обстрілу загинув колишній заступник комбрига 26 артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича — полковник Юрій Юла.