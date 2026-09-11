СБУ объявила о подозрении в адрес духовного наставника Путина Тихона

Владимир Путин и Георгий Шевкунов. Фото: российские СМИ

СБУ собрала доказательства против митрополита РПЦ Георгия Шевкунова, известного как Тихон, которого также называют духовным наставником российского диктатора Владимира Путина. В Украине ему заочно объявили подозрение в оправдании российской агрессии и посягательстве на территориальную целостность государства.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

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Что известно о подозрении митрополиту Тихону

По данным СБУ, Тихон одним из первых поддержал полномасштабное вторжение России в Украину. Он также призывал помогать российским военным.

В 2023 году Шевкунова назначили управляющим так называемой Крымской митрополии РПЦ. По данным следствия, он использовал ее для распространения российской пропаганды на оккупированной части Украины.

Также митрополит публично оправдывал обстрелы украинских городов и призывал к дальнейшей оккупации Украины.

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По каким статьям объявили подозрение Георгию Шевкунову

«Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигуранта в интересах страны-агрессора», — сообщили в СБУ.

Шевкунову заочно объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Также его подозревают в оправдании и отрицании российской агрессии против Украины, а также в прославлении её участников.

В настоящее время правоохранители работают над тем, чтобы привлечь митрополита к ответственности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области начали проверку Управления Балтской епархии УПЦ. Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести должна выяснить, имеются ли в епархии признаки связи или подчинения Русской православной церкви, деятельность которой в Украине запрещена.

Также Новини.LIVE писали о задержании 19-летнего жителя Николаева, которого следствие обвиняет в подготовке убийства общественного активиста по заданию ФСБ России. По данным правоохранителей, мужчина следил за будущей жертвой и получил от куратора оружие.