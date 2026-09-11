СБУ оголосила підозру духовному наставнику Путіна Тихону

Володимир Путін та Георгій Шевкунов. Фото: росЗМІ

СБУ зібрала докази проти митрополита РПЦ Георгія Шевкунова, відомого як Тихон, якого також називають духовним наставником російського диктатора Володимира Путіна. В Україні йому заочно оголосили підозру у виправдовуванні російської агресії та посяганні на територіальну цілісність держави.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про підозру митрополиту Тихону

За даними СБУ, Тихон одним із перших підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він також закликав допомагати російським військовим.

У 2023 році Шевкунова призначили керуючим так званої Кримської митрополії РПЦ. За даними слідства, він використовував її для поширення російської пропаганди на окупованій частині України.

Також митрополит публічно виправдовував обстріли українських міст і закликав до подальшої окупації України.

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За якими статтями оголосили підозру Георгію Шевкунову

"Ініційована Службою безпеки фахова експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта в інтересах країни-агресора", — повідомили в СБУ.

Шевкунову заочно оголосили підозру за посягання на територіальну цілісність України.

Також його підозрюють у виправдовуванні та запереченні російської агресії проти України, а також у прославленні її учасників.

Наразі правоохоронці працюють над тим, щоб притягнути митрополита до відповідальності.

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