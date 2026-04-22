Видео

Dua Lipa помогла приобрести авто украинским медикам

Dua Lipa помогла приобрести авто украинским медикам

Дата публикации 22 апреля 2026 00:31
Dua Lipa помогла приобрести авто украинским медикам
Британская певица Dua Lipa. Фото: Reuters

Первый медицинский батальон получил пикап, который поможет украинским медикам на фронте. Деньги на авто помогла собрать британская певица Dua Lipa.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Первого медицинского батальона.

Что известно о сборе средств на авто для медиков

В батальоне проинформировали, что средства на авто были собраны во время благотворительного мероприятия "Club For... Ukraine", которое организовала платформа Service95. Основательницей этой платформы является певица Dua Lipa.

"Вероятность того, что Dua Lipa поможет со сбором средств на автомобиль для нашего подразделения не будет велика... Но она никогда и не нулевая", — говорится в сообщении.

В Первом отдельном медицинском батальоне добавили, что эта машина будет помогать медикам выполнять боевые задачи и спасать жизни на передовой.

Как сообщало Новини.LIVE, в мае 2025 года стало известно, что за два года полномасштабной войны в Украину из Европы завезли более 100 тысяч пикапов для ВСУ. Причем всего за первые месяцы 2022 года были опустошены все рынки подержанных авто в Польше.

Также мы писали, что в ноябре 2025 года в Киеве состоялась благотворительная рождественская ярмарка Charity Fair 2025, которая собрала представителей дипломатических миссий из 29 стран мира. На мероприятии были собраны средства на помощь ВСУ и пострадавшим от войны.

медики война в Украине Дуа Липа
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
