Dua Lipa допомогла придбати авто українським медикам

Британська співачка Dua Lipa.

Перший медичний батальйон отримав пікап, який допоможе українським медикам на фронті. Гроші на авто допомогла зібрати британська співачка Dua Lipa.

Новини.LIVE з посиланням на Instagram Першого медичного батальону.

Що відомо про збір коштів на авто для медиків

У батальйоні поінформували, що кошти на авто були зібрані під час благодійного заходу "Club For... Ukraine", який організувала платформа Service95. Засновницею цієї платформи є співачка Dua Lipa.

"Ймовірність того, що Dua Lipa допоможе зі збором коштів на автомобіль для нашого підрозділу не буде велика… Але вона ніколи і не нульова", — йдеться у повідомленні.

У Першому окремому медичному батальйоні додали, що ця автівка буде допомагати медикам виконувати бойові завдання та рятувати життя на передовій.

