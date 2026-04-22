Dua Lipa допомогла придбати авто українським медикам
Перший медичний батальйон отримав пікап, який допоможе українським медикам на фронті. Гроші на авто допомогла зібрати британська співачка Dua Lipa.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Instagram Першого медичного батальону.
Що відомо про збір коштів на авто для медиків
У батальйоні поінформували, що кошти на авто були зібрані під час благодійного заходу "Club For... Ukraine", який організувала платформа Service95. Засновницею цієї платформи є співачка Dua Lipa.
"Ймовірність того, що Dua Lipa допоможе зі збором коштів на автомобіль для нашого підрозділу не буде велика… Але вона ніколи і не нульова", — йдеться у повідомленні.
У Першому окремому медичному батальйоні додали, що ця автівка буде допомагати медикам виконувати бойові завдання та рятувати життя на передовій.
Як повідомляло Новини.LIVE, у травні 2025 року стало відомо, що за два роки повномасштабної війни до України з Європи завезли понад 100 тисяч пікапів для ЗСУ. Причому всього за перші місяці 2022 року були спустошені всі ринки вживаних авто у Польщі.
Також ми писали, що у листопаді 2025 року у Києві відбувся благодійний різдвяний ярмарок Charity Fair 2025, який зібрав представників дипломатичних місій із 29 країн світу. На заході були зібрані кошти на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни.
