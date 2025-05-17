Українці привезли понад 100 тис. авто для ЗСУ з Європи, — ЗМІ

Авто для ЗСУ. Ілюстративне фото: LUkraine

За два роки повномасштабної війни до України з Європи завезли понад 100 тисяч пікапів для ЗСУ. Вже за перші місяці 2022 року були спустошені всі ринки вживаних авто у Польщі.

Про це пише Politico.

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Авто для ЗСУ

У матеріалі йдеться, що українські військові змушені менше покладатися на важку бронетехніку і більше на цивільні пікапи, віддаючи перевагу міцним автомобілям, таким як Toyota Hilux, Nissan Navara, а також Mitsubishi L200.

Водночас американські вантажівки потребують запчастин, які важко знайти в Україні, що робить їх набагато менш популярними серед військових.

Так, за перші два роки війни Україна імпортувала понад 100 тисяч вживаних автомобілів для солдатів. Це змусило уряд скоротити бюрократію з їхньою реєстрацією та класифікувати авто, як гуманітарну допомогу.

"Зараз це переважно Великобританія, можливо, Норвегія. За перші місяці 2022 року ми спустошили всі ринки вживаних автомобілів у Польщі", — розповіла генеральна директорка автосервісу для військових Nesemos Марія Ксьондзик.

За словами начальника Головного сервісного центру МВС України Миколи Рудика, українці пожертвували понад 3000 автомобілів для ЗСУ. А близько 95% автівок, якими користується армія, постачають волонтери і переважно з країн ЄС та Великої Британії, а також з Близького Сходу.

Однак цим займаються не лише українці. Громадянин Польщі Матеуш "Ексен" Водзінський розповів, що привіз українським військовим 323 вживані вантажівки.

Нагадаємо, український футболіст Олександр Зінченко запустив челендж, аби допомогти Силам оборони.

А гурт Ziferblat, який представляє Україну на Євробаченні-2025, збирає кошти для ЗСУ.