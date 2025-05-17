Украинцы привезли более 100 тыс. авто для ВСУ из Европы, - СМИ

Авто для ВСУ. Иллюстративное фото: LUkraine

За два года полномасштабной войны в Украину из Европы завезли более 100 тысяч пикапов для ВСУ. Уже за первые месяцы 2022 года были опустошены все рынки подержанных авто в Польше.

Об этом пишет Politico.

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Авто для ВСУ

В материале говорится, что украинские военные вынуждены меньше полагаться на тяжелую бронетехнику и больше на гражданские пикапы, отдавая предпочтение прочным автомобилям, таким как Toyota Hilux, Nissan Navara, а также Mitsubishi L200.

В то же время американские грузовики требуют запчастей, которые трудно найти в Украине, что делает их гораздо менее популярными среди военных.

Так, за первые два года войны Украина импортировала более 100 тысяч подержанных автомобилей для солдат. Это заставило правительство сократить бюрократию с их регистрацией и классифицировать авто, как гуманитарную помощь.

"Сейчас это преимущественно Великобритания, возможно, Норвегия. За первые месяцы 2022 года мы опустошили все рынки подержанных автомобилей в Польше", — рассказала генеральный директор автосервиса для военных Nesemos Мария Ксьондзик.

По словам начальника Главного сервисного центра МВД Украины Николая Рудика, украинцы пожертвовали более 3000 автомобилей для ВСУ. А около 95% автомобилей, которыми пользуется армия, поставляют волонтеры и преимущественно из стран ЕС и Великобритании, а также с Ближнего Востока.

Однако этим занимаются не только украинцы. Гражданин Польши Матеуш "Эксен" Водзинский рассказал, что привез украинским военным 323 подержанных грузовика.

Напомним, украинский футболист Александр Зинченко запустил челлендж, чтобы помочь Силам обороны.

А группа Ziferblat, которая представляет Украину на Евровидении-2025, собирает средства для ВСУ.