В Германии в ДТП с участием поезда пострадали украинцы

Поезд, который попал в ДТП. Фото: x.com/geotech

В Германии, вблизи города Ридлинген, 27 июля сошел с рельсов пассажирский поезд. В нем ехали пять украинцев.

Об этом журналистам сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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По данным Генерального консульства Украины в Мюнхене, в региональном экспрессе, который курсировал по маршруту Ройтлинген — Ульм, в момент аварии находились по меньшей мере сто пассажиров. Три человека погибли: по предварительной информации, это машинист и двое работников железной дороги. Еще около полусотни человек получили травмы различной степени тяжести, в частности 25 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В МИД отметили, что среди пассажиров-украинцев был 59-летний мужчина и супруги с двумя несовершеннолетними детьми. На данный момент все травмированные граждане Украины находятся на стационарном обследовании в медучреждениях.

Также в ведомстве добавили, что причины аварии пока устанавливают. Дело под контролем Генерального консульства Украины в Мюнхене.

Напомним, в Черновицкой области произошло ДТП с участием полицейской. В результате автопроисшествия одна женщина погибла, а другая пострадала.

Также мы сообщали, что в Одесской области в ДТП погиб пьяный водитель. Один из пассажиров виновника аварии получил травмы — его госпитализировали.