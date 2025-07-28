На Буковині сталася смертельна ДТП — водієм була поліцейська

ДТП у Чернівецькій області. Фото: ДСНС Буковини

У місті Новоселиця Чернівецької області сталася ДТП за участі працівниці поліції. На момент аварії вона була не при виконанні службових обов'язків.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у понеділок, 28 липня.

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За даними правоохоронців, співробітниця поліції перебувала за кермом авто Volkswagen Tiguan в неробочий час. На місце ДТП одразу виїхало керівництво поліції Буковини, співробітники Управління головної інспекції області, слідчо-оперативна група відділення поліції та працівники ДБР.

Відомо, що 34-річна жінка допустила зіткнення з огорожею, внаслідок чого 35-річна пасажирка загинула на місці. Її тіло направили на судово-медичну експертизу.

Водійка та ще одна 34-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження, їх ушпиталили. Ще одну 32-річну пасажирку оглянули медики.

Досудове розслідування смертельної ДТП проводитиме управління ДБР у Хмельницькому.

Нагадаємо, у Києві водій зіткнувся з загородженням підземного переходу, його ушпиталили.

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