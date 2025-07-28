На Буковине произошло смертельное ДТП — водителем была полицейская

На Буковине произошло ДТП с участием полицейской — есть погибшая
В городе Новоселица Черновицкой области произошло ДТП с участием сотрудницы полиции. На момент аварии она была не при исполнении служебных обязанностей.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в понедельник, 28 июля.
ДТП с участием полицейской
По данным правоохранителей, сотрудница полиции находилась за рулем авто Volkswagen Tiguan в нерабочее время. На место ДТП сразу выехало руководство полиции Буковины, сотрудники Управления главной инспекции области, следственно-оперативная группа отделения полиции и работники ГБР.
Известно, что 34-летняя женщина допустила столкновение с ограждением, в результате чего 35-летняя пассажирка погибла на месте. Ее тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Водитель и еще одна 34-летняя пассажирка получили телесные повреждения, их госпитализировали. Еще одну 32-летнюю пассажирку осмотрели медики.
Досудебное расследование смертельного ДТП будет проводить управление ГБР в Хмельницком.
Напомним, в Киеве водитель столкнулся с заграждением подземного перехода, его госпитализировали.
А в Одесской области на днях на трассе перевернулся грузовик, обошлось без пострадавших.
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