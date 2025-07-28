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На Буковине произошло ДТП с участием полицейской — есть погибшая

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 12:22
На Буковине произошло смертельное ДТП — водителем была полицейская
ДТП в Черновицкой области. Фото: ГСЧС Буковины

В городе Новоселица Черновицкой области произошло ДТП с участием сотрудницы полиции. На момент аварии она была не при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в понедельник, 28 июля.

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ДТП с участием полицейской

По данным правоохранителей, сотрудница полиции находилась за рулем авто Volkswagen Tiguan в нерабочее время. На место ДТП сразу выехало руководство полиции Буковины, сотрудники Управления главной инспекции области, следственно-оперативная группа отделения полиции и работники ГБР.

Известно, что 34-летняя женщина допустила столкновение с ограждением, в результате чего 35-летняя пассажирка погибла на месте. Ее тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Водитель и еще одна 34-летняя пассажирка получили телесные повреждения, их госпитализировали. Еще одну 32-летнюю пассажирку осмотрели медики.

Досудебное расследование смертельного ДТП будет проводить управление ГБР в Хмельницком.

Напомним, в Киеве водитель столкнулся с заграждением подземного перехода, его госпитализировали.

А в Одесской области на днях на трассе перевернулся грузовик, обошлось без пострадавших.

ДТП авария авто Черновицкая область водители Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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