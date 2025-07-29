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ДТП за участю поїзда в Німеччині — серед постраждалих українці

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 00:13
У Німеччині у ДТП за участю поїзда постраждали українці
Поїзд, який потрапив у ДТП. Фото: x.com/geotech

У Німеччині, поблизу міста Рідлінген, 27 липня зійшов із рейок пасажирський поїзд. У ньому їхали п'ятеро українців.

Про це журналістам повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

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За даними Генерального консульства України в Мюнхені, у регіональному експресі, який курсував за маршрутом Ройтлінген — Ульм, у момент аварії перебували щонайменше сто пасажирів. Три людини загинули: за попередньою інформацією, це машиніст і двоє працівників залізниці. Ще близько півсотні людей зазнали травм різного ступеня тяжкості, зокрема 25 постраждалих перебувають у важкому стані.

У МЗС зазначили, що серед пасажирів-українців був 59-річний чоловік і подружжя із двома неповнолітніми дітьми. Наразі всі травмовані громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні в медзакладах.

Також у відомстві додали, що причини аварії наразі встановлюють. Справа під контролем Генерального консульства Україні в Мюнхені.

Нагадаємо, у Чернівецькій області сталася ДТП за участю поліцейської. Унаслідок автопригоди одна жінка загинула, а інша постраждала.

Також ми повідомляли, що на Одещині у ДТП загинув п'яний водій. Один із пасажирів винуватця аварії зазнав травм — його госпіталізували.

ДТП Німеччина українці аварія поїзди постраждалі
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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