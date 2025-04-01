ДТП с украинцами в Австрии 1 апреля — сколько лет погибшим

ДТП с украинцами в Австрии — в МИД назвали возраст погибших
В Австрии во вторник, 1 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате этого погибли четверо украинцев.
В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины рассказали детали на запрос Новини.LIVE.
Смерть украинцев в ДТП в Австрии
Столкновение автомобилей произошло около 07:00 возле Шайблингкирхена. В МИД подтвердили, что микроавтобус с восемью украинцами врезался в грузовик.
На место аварии сразу прибыл консул Украины.
"По данным полиции, погибли четверо граждан Украины (1960, 1963, 1970, 1971 г.р.), еще четыре человека получили тяжелые травмы. В грузовике находились двое граждан Испании, которые также получили травмы", — отметили в МИД.
Напомним, полностью заполненный микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком в Австрии. СМИ показали последствия.
Ранее во Львове трамвай переехал мужчину. Известно, что он самостоятельно лег на рельсы.
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