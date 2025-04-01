ДТП з українцями в Австрії 1 квітня — скільки років загиблим

ДТП в Австрії. Фото: FF Pitten

В Австрії у вівторок, 1 квітня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього загинули четверо українців.

У пресслужбі Міністерства закордонних справ України розповіли деталі на запит Новини.LIVE.

Читайте також:

Смерть українців у ДТП в Австрії

Зіткнення автівок сталося близько 07:00 біля Шайблінгкірхена. У МЗС підтвердили, що мікроавтобус з вісьмома українцями врізався у вантажівку.

На місце аварії одразу прибув консул України.

"За даними поліції, загинули четверо громадян України (1960, 1963, 1970, 1971 р.н.), ще чотири особи отримали тяжкі травми. У вантажівці перебували двоє громадян Іспанії, які також зазнали травм", — зазначили у МЗС.

Нагадаємо, повністю заповнений мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою в Австрії. ЗМІ показали наслідки.

Раніше у Львові трамвай переїхав чоловіка. Відомо, що він самостійно ліг на колії.