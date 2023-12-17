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ДТП с автобусом в Словакии — в МИДе назвали количество пострадавших украинцев

17 декабря 2023 14:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ДТП с автобусом в Словакии — в МИДе назвали количество пострадавших украинцев
Место ДТП с автобусом. Фото: ta3.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Словакии в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь из 53 пассажиров автобуса. Он направлялся из Вены в Киев.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии Суспільному.

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Олег Николенко рассказал о пострадавших. Фото: скриншот

ДТП с автобусом в Словакии

"ДТП произошло с участием автобуса, следовавшего за рейсом "Вена-Киев". В автобусе ехали 53 пассажира. Все — граждане Украины. 8 украинцев получили травмы средней степени тяжести", — сообщил Николенко.

Он добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет.

По его словам, остальные пассажиры были перевезены в город Кошице, где ожидают запасной автобус. По информации посольства, он уже на пути.

Что сообщает полиция

Полиция сообщает в соцсети, что дорога между горным перевалом Даргов и Сечевцы пока непроездная. Пока там продолжают работать соответствующие службы, сообщает aktuality.sk .

"ДТП обошлось без погибших", — сообщили в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Словакии произошло ДТП с участием автобуса из Украины. Транспорт перевернулся на трассе, в результате чего есть пострадавщие, в том числе дети.

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