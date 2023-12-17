ДТП с автобусом в Словакии — в МИДе назвали количество пострадавших украинцев
В Словакии в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь из 53 пассажиров автобуса. Он направлялся из Вены в Киев.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии Суспільному.
ДТП с автобусом в Словакии
"ДТП произошло с участием автобуса, следовавшего за рейсом "Вена-Киев". В автобусе ехали 53 пассажира. Все — граждане Украины. 8 украинцев получили травмы средней степени тяжести", — сообщил Николенко.
Он добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет.
По его словам, остальные пассажиры были перевезены в город Кошице, где ожидают запасной автобус. По информации посольства, он уже на пути.
Что сообщает полиция
Полиция сообщает в соцсети, что дорога между горным перевалом Даргов и Сечевцы пока непроездная. Пока там продолжают работать соответствующие службы, сообщает aktuality.sk .
"ДТП обошлось без погибших", — сообщили в полиции.
Ранее мы сообщали, что в Словакии произошло ДТП с участием автобуса из Украины. Транспорт перевернулся на трассе, в результате чего есть пострадавщие, в том числе дети.
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