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У Словаччині перекинувся український автобус — що відомо про постраждалих

17 грудня 2023 11:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Словаччині перекинувся український автобус — що відомо про постраждалих
ДТП у Словаччині. Фото: Віталій Глагола
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Словаччині сталася ДТП за участю автобуса з України. Транспорт перекинувся на трасі, внаслідок чого є постраждалі, зокрема діти.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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Повідомляється, що приблизно о 08:00 у неділю, 17 грудня, неподалік села Даргів, що знаходиться в Требишевському районі, сталася аварія за участю українського автобуса, в якому перебували 53 пасажири та два водії.

Пасажири, які отримали травми внаслідок інциденту, були у свідомості, переважно з ушкодженнями голови та кінцівок. Серед тих, хто отримав поранення, було принаймні семеро дітей.

ДТП у Словаччині
ДТП у Словаччині. Фото: Віталій Глагола
Віталій Глагола
Повідомлення Віталія Глаголи. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на трасі Київ-Чоп у селі Сможе на Львівщині сталося зіткнення між фургоном та легковим автомобілем Ford Focus із військовими номерами. Внаслідок цієї аварії загинули чотири особи, які перебували всередині легкової машини.

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