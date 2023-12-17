У Словаччині перекинувся український автобус — що відомо про постраждалих

ДТП у Словаччині. Фото: Віталій Глагола

У Словаччині сталася ДТП за участю автобуса з України. Транспорт перекинувся на трасі, внаслідок чого є постраждалі, зокрема діти.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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Повідомляється, що приблизно о 08:00 у неділю, 17 грудня, неподалік села Даргів, що знаходиться в Требишевському районі, сталася аварія за участю українського автобуса, в якому перебували 53 пасажири та два водії.

Пасажири, які отримали травми внаслідок інциденту, були у свідомості, переважно з ушкодженнями голови та кінцівок. Серед тих, хто отримав поранення, було принаймні семеро дітей.

ДТП у Словаччині. Фото: Віталій Глагола

Повідомлення Віталія Глаголи. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на трасі Київ-Чоп у селі Сможе на Львівщині сталося зіткнення між фургоном та легковим автомобілем Ford Focus із військовими номерами. Внаслідок цієї аварії загинули чотири особи, які перебували всередині легкової машини.