В Словакии перевернулся украинский автобус — что известно про пострадавших
В словакии произошло ДТП с участием автобуса из Украины. Транспорт перевернулся на трассе, в результате чего есть жертвы, в том числе дети.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.
Украинский автобус перевернулся в Словакии — детали
Сообщается, что примерно в 08:00 в воскресенье, 17 декабря, неподалёку от села Даргов, находящегося в Требишевском районе, произошла авария с участием украинского автобуса, в котором находились 53 пассажира и два водителя.
Пассажиры, получившие травмы в результате инцидента, были в сознании, преимущественно с повреждениями головы и конечностей. Среди тех, кто получил ранения, было, по крайней мере, семеро детей.
Напомним, что на трассе Киев-Чоп в селе Сможе на Львовщине произошло столкновение между фургоном и легковым автомобилем Ford Focus с военными номерами. В результате этой аварии погибли четыре человека, которые находились внутри легковой машины.
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