В Словакии перевернулся украинский автобус — что известно про пострадавших

ДТП в Словакии. Фото: Виталий Глагола

В словакии произошло ДТП с участием автобуса из Украины. Транспорт перевернулся на трассе, в результате чего есть жертвы, в том числе дети.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

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Сообщается, что примерно в 08:00 в воскресенье, 17 декабря, неподалёку от села Даргов, находящегося в Требишевском районе, произошла авария с участием украинского автобуса, в котором находились 53 пассажира и два водителя.

Пассажиры, получившие травмы в результате инцидента, были в сознании, преимущественно с повреждениями головы и конечностей. Среди тех, кто получил ранения, было, по крайней мере, семеро детей.

ДТП в Словакии. Фото: Виталий Глагола

Сообщение Виталия Глаголы. Фото: скриншот

Напомним, что на трассе Киев-Чоп в селе Сможе на Львовщине произошло столкновение между фургоном и легковым автомобилем Ford Focus с военными номерами. В результате этой аварии погибли четыре человека, которые находились внутри легковой машины.