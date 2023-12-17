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ДТП з автобусом у Словаччині — в МЗС назвали кількість постраждалих українців

17 грудня 2023 14:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ДТП з автобусом у Словаччині — в МЗС назвали кількість постраждалих українців
Місце ДТП з автобусом. Фото: ta3.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Словаччині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали вісім із 53 пасажирів автобуса. Він прямував із Відня до Києва.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі Суспільному.

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ДТП з автобусом у Словаччині

"ДТП сталася за участю автобуса, який прямував за рейсом "Відень-Київ". В автобусі їхали 53 пасажири. Усі — громадяни України. 8 українців дістали травм середнього ступеня тяжкості", — повідомив Ніколенко.

Він додав, що постраждалим надається необхідна медична допомога, загрози їхньому життю немає.

За його словами, решту пасажирів було перевезено в місто Кошице, де очікують на запасний автобус. За інформацією посольства, він уже в дорозі.

Що повідомляє поліція

Поліція повідомляє в соцмережі, що дорога між гірським перевалом Даргов і Сечовці наразі непроїзна. Наразі там продовжують працювати відповідні служби, повідомляє aktuality.sk.

"ДТП обійшлося без загиблих", — повідомили в поліції.

Раніше ми повідомляли, що у Словаччині сталася ДТП за участю автобуса з України. Транспорт перекинувся на трасі, внаслідок чого є постраждалі, зокрема діти.

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