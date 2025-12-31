В Турции 28 декабря 2025 года произошла смертельная авария с участием украинца

Место ДТП. Фото: Alanya Postasi

В воскресенье, 28 декабря, в Алании произошла смертельная авария с участием автомобиля и электромотоцикла. Погибли два человека. Среди участников ДТП украинец.

Об этом сообщает издание Alanya Postasi.

Смертельное ДТП в Турции

Около 15:30 автомобиль, которым управлял гражданин Украины столкнулся с трехколесным электрическим мотоциклом под управлением 62-летней женщины. Столкновение произошло, когда мотоциклистка пыталась выехать на прибрежную часть трассы, двигаясь по пешеходной дорожке. На место прибыли полицейские и медики. Пострадавшую и ее 65-летнего пассажира госпитализировали — в больнице они скончались. Еще один пассажир мотоцикла, 19-летний парень, остается в больнице: у него тяжелые травмы.

Водителя автомобиля задержали. Суд назначил ему меру пресечения в виде ареста. На данный момент украинец находится в следственном изоляторе.

