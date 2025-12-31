У Туреччині 28 грудня 2025 року сталася смертельна аварія за участю українця

Місце ДТП. Фото: Alanya Postasi

У неділю, 28 грудня, в Аланії сталася смертельна аварія за участю автівки та електромотоцикла. Загинули дві людини. Серед учасників ДТП українець.

Про це повідомляє видання Alanya Postasi.

Смертельна ДТП у Туреччині

Близько 15:30 автомобіль, яким керував громадянин України зіткнувся із триколісним електричним мотоциклом під керуванням 62-річної жінки. Зіткнення сталося, коли мотоциклістка намагалася виїхати на прибережну частину траси, рухаючись пішохідною доріжкою. На місце прибули поліцейські та медики. Потерпілу та її 65-річного пасажира госпіталізували — у лікарні вони померли. Ще один пасажир мотоцикла, 19-річний хлопець, залишається в лікарні: у нього важкі травми.

Керманича автівки затримали. Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді арешту. Наразі українець перебуває у слідчому ізоляторі.

