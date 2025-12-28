На Івано-Франківщині перекинувся автобус з людьми — є загиблий та поранені

ДТП в Івано-Франківській області. Фото: кадр з відео

У Калуському районі Івано-Франківської області у неділю, 28 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Відомо, що рейсовий автобус, який їхав між селами Надіїв та Раків, зʼїхав у кювет та перекинувся на бік.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Реклама

Читайте також:

ДТП в Івано-Франківській області

На момент аварії в салоні автобуса перебували 30 пасажирів та два водії. Рятувальники евакуювали 18 осіб та багаж. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання.

Правоохоронці та офіцер-рятувальник громади зʼясовують обставини ДТП.

Внаслідок аварії загинув чоловік 1964 року народження. Крім того, поранення отримали 13 людей, з яких дві дитини.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 грудня на трасі Одеса-Рені сталася ДТП. На щастя, люди не постраждали.

Нещодавно у Харкові суддя за кермом авто наїхала на двох підлітків. Дітей доставили до реанімаційного відділення.