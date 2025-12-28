Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Івано-Франківщині перекинувся автобус — є загиблий та поранені

На Івано-Франківщині перекинувся автобус — є загиблий та поранені

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 18:58
На Івано-Франківщині перекинувся автобус з людьми — є загиблий та поранені
ДТП в Івано-Франківській області. Фото: кадр з відео

У Калуському районі Івано-Франківської області у неділю, 28 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Відомо, що рейсовий автобус, який їхав між селами Надіїв та Раків, зʼїхав у кювет та перекинувся на бік.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Реклама
Читайте також:

ДТП в Івано-Франківській області

На момент аварії в салоні автобуса перебували 30 пасажирів та два водії. Рятувальники евакуювали 18 осіб та багаж. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання.

Правоохоронці та офіцер-рятувальник громади зʼясовують обставини ДТП.

Внаслідок аварії загинув чоловік 1964 року народження. Крім того, поранення отримали 13 людей, з яких дві дитини.

null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 грудня на трасі Одеса-Рені сталася ДТП. На щастя, люди не постраждали.

Нещодавно у Харкові суддя за кермом авто наїхала на двох підлітків. Дітей доставили до реанімаційного відділення.

ДТП аварія ДСНС Івано-Франківська область автомобіль
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації