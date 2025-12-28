В Ивано-Франковской области перевернулся автобус с людьми — есть погибший и раненые

ДТП в Ивано-Франковской области. Фото: кадр из видео

В Калушском районе Ивано-Франковской области в воскресенье, 28 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. Известно, что рейсовый автобус, который ехал между селами Надиев и Раков, съехал в кювет и перевернулся на бок.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

На момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров и два водителя. Спасатели эвакуировали 18 человек и багаж. Пострадавшие и водители самостоятельно отправились к местам проживания.

Правоохранители и офицер-спасатель громады выясняют обстоятельства ДТП.

В результате аварии погиб мужчина 1964 года рождения. Кроме того, ранения получили 13 человек, из которых два ребенка.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

