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ДТП автобуса в Германии — сколько украинцев ранены

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 23:51
ДТП в Германии 4 июля — в МИД назвали количество раненых украинцев
ДТП в Германии. Фото: кадр из видео

В Мекленбург-Передней Померании, Германия, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате аварии ранения получили четверо украинцев.

Об этом пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила в комментарии "Европейской правде" в пятницу, 4 июля.

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Всего ранения получили 23 человека, в том числе четверо украинцев — 2004, 2006 и двое — 2007 года рождения.

Одна из гражданок Украины с несколькими ушибами и гематомами госпитализирована в местную больницу. В МИД отметили, что женщина планирует выписаться уже 5 июля.

"Других трех пострадавших граждан Украины после осмотра и оказания необходимой медицинской помощи обеспечили бесплатными билетами для продолжения путешествия", — добавили в ведомстве.

Напомним, 4 июля в Германии перевернулся автобус FlixBus, который вез 54 пассажира. Авария произошла в 100 километрах от Берлина.

А 30 июня в Румынии произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. Он столкнулся с микроавтобусом, который стоял на обочине.

ДТП Германия украинцы авария МИД автобусы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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