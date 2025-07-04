ДТП в Германии 4 июля — в МИД назвали количество раненых украинцев

ДТП в Германии. Фото: кадр из видео

В Мекленбург-Передней Померании, Германия, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате аварии ранения получили четверо украинцев.

Об этом пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила в комментарии "Европейской правде" в пятницу, 4 июля.

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ДТП в Германии 4 июля

Всего ранения получили 23 человека, в том числе четверо украинцев — 2004, 2006 и двое — 2007 года рождения.

Одна из гражданок Украины с несколькими ушибами и гематомами госпитализирована в местную больницу. В МИД отметили, что женщина планирует выписаться уже 5 июля.

"Других трех пострадавших граждан Украины после осмотра и оказания необходимой медицинской помощи обеспечили бесплатными билетами для продолжения путешествия", — добавили в ведомстве.

Напомним, 4 июля в Германии перевернулся автобус FlixBus, который вез 54 пассажира. Авария произошла в 100 километрах от Берлина.

А 30 июня в Румынии произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. Он столкнулся с микроавтобусом, который стоял на обочине.