ДТП в Германии 4 июля — в МИД назвали количество раненых украинцев

ДТП автобуса в Германии — сколько украинцев ранены
В Мекленбург-Передней Померании, Германия, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате аварии ранения получили четверо украинцев.
Об этом пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила в комментарии "Европейской правде" в пятницу, 4 июля.
ДТП в Германии 4 июля
Всего ранения получили 23 человека, в том числе четверо украинцев — 2004, 2006 и двое — 2007 года рождения.
Одна из гражданок Украины с несколькими ушибами и гематомами госпитализирована в местную больницу. В МИД отметили, что женщина планирует выписаться уже 5 июля.
"Других трех пострадавших граждан Украины после осмотра и оказания необходимой медицинской помощи обеспечили бесплатными билетами для продолжения путешествия", — добавили в ведомстве.
Напомним, 4 июля в Германии перевернулся автобус FlixBus, который вез 54 пассажира. Авария произошла в 100 километрах от Берлина.
А 30 июня в Румынии произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. Он столкнулся с микроавтобусом, который стоял на обочине.
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