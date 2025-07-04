ДТП у Німеччині 4 липня — у МЗС назвали кількість поранених українців

ДТП у Німеччині. Фото: кадр з відео

У Мекленбург-Передній Померанії, Німеччина, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса. Внаслідок аварії поранення отримали четверо українців.

Про це пресслужба Міністерства закордонних справ України повідомила у коментарі "Європейській правді" у пʼятницю, 4 липня.

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ДТП у Німеччині 4 липня

Загалом поранення отримали 23 людини, у тому числі четверо українців — 2004, 2006 і двоє – 2007 року народження.

Одну з громадянок України з декількома забоями та гематомами госпіталізовано до місцевої лікарні. У МЗС зазначили, що жінка планує виписатися вже 5 липня.

"Інших трьох постраждалих громадян України після огляду та надання необхідної медичної допомоги забезпечено безкоштовними квитками для продовження подорожі", — додали у відомстві.

Нагадаємо, 4 липня у Німеччині перекинувся автобус FlixBus, який віз 54 пасажирів. Аварія сталася за 100 кілометрів від Берліна.

А 30 червня в Румунії сталася ДТП за участю автобуса з українцями. Він зіткнувся з мікроавтобусом, який стояв на узбіччі.