Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ДТП автобуса в Німеччині — скільки українців поранені

ДТП автобуса в Німеччині — скільки українців поранені

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 23:51
ДТП у Німеччині 4 липня — у МЗС назвали кількість поранених українців
ДТП у Німеччині. Фото: кадр з відео

У Мекленбург-Передній Померанії, Німеччина, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса. Внаслідок аварії поранення отримали четверо українців.

Про це пресслужба Міністерства закордонних справ України повідомила у коментарі "Європейській правді" у пʼятницю, 4 липня.

Реклама
Читайте також:

ДТП у Німеччині 4 липня

Загалом поранення отримали 23 людини, у тому числі четверо українців — 2004, 2006 і двоє – 2007 року народження.

Одну з громадянок України з декількома забоями та гематомами госпіталізовано до місцевої лікарні. У МЗС зазначили, що жінка планує виписатися вже 5 липня.

"Інших трьох постраждалих громадян України після огляду та надання необхідної медичної допомоги забезпечено безкоштовними квитками для продовження подорожі", — додали у відомстві.

Нагадаємо, 4 липня у Німеччині перекинувся автобус FlixBus, який віз 54 пасажирів. Аварія сталася за 100 кілометрів від Берліна.

А 30 червня в Румунії сталася ДТП за участю автобуса з українцями. Він зіткнувся з мікроавтобусом, який стояв на узбіччі.

ДТП Німеччина українці аварія МЗС автобуси
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації