ДТП у Німеччині 4 липня — у МЗС назвали кількість поранених українців

ДТП автобуса в Німеччині — скільки українців поранені
У Мекленбург-Передній Померанії, Німеччина, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса. Внаслідок аварії поранення отримали четверо українців.
Про це пресслужба Міністерства закордонних справ України повідомила у коментарі "Європейській правді" у пʼятницю, 4 липня.
ДТП у Німеччині 4 липня
Загалом поранення отримали 23 людини, у тому числі четверо українців — 2004, 2006 і двоє – 2007 року народження.
Одну з громадянок України з декількома забоями та гематомами госпіталізовано до місцевої лікарні. У МЗС зазначили, що жінка планує виписатися вже 5 липня.
"Інших трьох постраждалих громадян України після огляду та надання необхідної медичної допомоги забезпечено безкоштовними квитками для продовження подорожі", — додали у відомстві.
Нагадаємо, 4 липня у Німеччині перекинувся автобус FlixBus, який віз 54 пасажирів. Аварія сталася за 100 кілометрів від Берліна.
А 30 червня в Румунії сталася ДТП за участю автобуса з українцями. Він зіткнувся з мікроавтобусом, який стояв на узбіччі.
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