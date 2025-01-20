Мелания Трамп заступила собственную криптовалюту — мемкоин MELANIA

Мелания Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Жена новоизбранного президента США Дональда Трампа — Мелания объявила о запуске собственной криптовалюты. Речь идет о мемкоине MELANIA, который уже повлиял на стоимость криптовалюты ее мужа.

Об этом сообщила Меланія Трамп в своем Х.

Читайте также:

Мемкоин Мелании Трамп

"Официальный мемкоин Мелании уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас", — сообщила первая леди США.

Скриншот поста Мелании Трамп

Название ее криптовалюты $MELANIA аналогично названию мемкоина ее мужа $TRUMP.

В то же время известно, что Melania Memes не являются инвестициями и финансовыми инструментами, а предназначены лишь для коллекционирования и развлечений.

Однако согласно данным криптовалютных бирж, после запуска мемкоина первой леди США, мемкоин самого Трампа потерпел падение стоимости почти на 36%.

Падение мемокоина Дональда Трампа. Фото: УНИАН

Что такое мемкоин

С английского термин "мемкоин" переводится как "монета-мем". Эта криптовалюта создана на основе интернет-мемов и обычно такие монеты не имеют серьезной технологической инновации или практического применения. Криптовалюта приобретает популярность благодаря хайпу, шуткам и поддержке сообщества.

Напомним, 18 января Дональд Трамп запустил собственную криптовалюту под названием $TRUMP. Ранее стало известно, что в рамках предвыборной кампании он пообещал превратить США в "криптостолицу мира".

Добавим, уже сегодня, 20 января, в США состоится инаугурация Трампа. В этот раз на проведение такого действа собрали рекордную сумму средств — 170 млн долларов.