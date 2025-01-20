Меланія Трамп заступила власну криптовалюту — мемкоїн MELANIA

Меланія Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Дружина новообраного президента США Дональда Трампа — Меланія оголосила про запуск власної криптовалюти. Йдеться про мемкоїн MELANIA, який вже вплинув на вартість криптовалюти її чоловіка.

Про це повідомила Меланія Трамп у своєму Х.

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Мемкоїн Меланії Трамп

"Офіційний мемкоїн Меланії вже в продажу. Ви можете купити $MELANIA вже зараз", — повідомила перша леді США.

Скриншот допису Меланії Трамп

Назва її криптовалюти $MELANIA аналогічна назві мемкоїна її чоловіка $TRUMP.

Водночас відомо, що Melania Memes не є інвестиціями та фінансовими інструментами, а призначені лише для колекціонування та розваг.

Однак згідно з даними криптовалютних бірж, після запуску мемкоїна першої леді США мемкоїн самого Трампа зазнав падіння вартості близько на 36%.

Падіння мемкоїна Дональда Трампа. Фото: УНІАН

Що таке мемкоїн

З англійської термін "мемкоїн" перекладається як "монета-мем". Ця криптовалюта створена на основі інтернет-мемів і зазвичай такі монети не мають серйозної технологічної інновації чи практичного застосування. Криптовалюта набуває популярності завдяки хайпу, жартам та підтримці спільноти.

Нагадаємо, 18 січня Дональд Трамп запустив власну криптовалюту під назвою $TRUMP. Раніше стало відомо, що в рамках передвиборчої кампанії він пообіцяв перетворити США на "криптостолицю світу".

Додамо, вже сьогодні, 20 січня, у США відбудеться інавгурація Трампа. Цього разу на проведення такого дійства зібрали рекордну суму коштів — 170 млн доларів.