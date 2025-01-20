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Дружина Трампа запустила власну криптовалюту — як називається

20 січня 2025 09:21
Карина Приходько - Редактор
Меланія Трамп заступила власну криптовалюту — мемкоїн MELANIA
Меланія Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Карина Приходько - Редактор

Дружина новообраного президента США Дональда Трампа — Меланія оголосила про запуск власної криптовалюти. Йдеться про мемкоїн MELANIA, який вже вплинув на вартість криптовалюти її чоловіка.

Про це повідомила Меланія Трамп у своєму Х. 

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Мемкоїн Меланії Трамп

"Офіційний мемкоїн Меланії вже в продажу. Ви можете купити $MELANIA вже зараз", — повідомила перша леді США.

мемкоїн Меланії Трамп
Скриншот допису Меланії Трамп

Назва її криптовалюти $MELANIA аналогічна назві мемкоїна її чоловіка $TRUMP. 

Водночас відомо, що Melania Memes не є інвестиціями та фінансовими інструментами, а призначені лише для колекціонування та розваг. 

Однак згідно з даними криптовалютних бірж, після запуску мемкоїна першої леді США мемкоїн самого Трампа зазнав падіння вартості близько на 36%. 

криптовалюта Дональда Трампа
Падіння мемкоїна Дональда Трампа. Фото: УНІАН

Що таке мемкоїн

З англійської термін "мемкоїн" перекладається як "монета-мем". Ця криптовалюта створена на основі інтернет-мемів і зазвичай такі монети не мають серйозної технологічної інновації чи практичного застосування. Криптовалюта набуває популярності завдяки хайпу, жартам та підтримці спільноти.

Нагадаємо, 18 січня Дональд Трамп запустив власну криптовалюту під назвою $TRUMP. Раніше стало відомо, що в рамках передвиборчої кампанії він пообіцяв перетворити США на "криптостолицю світу".

Додамо, вже сьогодні, 20 січня, у США відбудеться інавгурація Трампа. Цього разу на проведення такого дійства зібрали рекордну суму коштів — 170 млн доларів. 

США Дональд Трамп криптовалюта президент Меланія Трамп

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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